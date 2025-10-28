²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¡íÅÔ»Ô¤ÎºÆÌîÀ¸²½¡í¤òÌä¤¦3Æü´Ö¡¡²ñÅÄ À¿¡¢µÆÃÏÀ®¹¦¡¢°ËÅìËÍº¤é¤¬½¸·ë
³¨²è¡¢¼Ì¿¿¡¢Î©ÂÎ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤Þ¤Ç¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌ·½â¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡¦²ñÅÄ À¿¤µ¤ó¡£Æ±»á¤¬¤«¤Ä¤Æ²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâÅª¤Ê¥¢¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡¦¥Ð¡¼¡Ö·Ý½Ñ¸øÌ±´Û¡×¤¬¡¢11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é3Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¤«¤±¤Æ15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£
2010Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²ñÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ç¤Ë¼ã¼ê·Ý½Ñ²È¤Î¤¿¤á¤Ë¹½¤¨¤¿¤³¤Î¶Ë¾®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÏºî¤äµÄÏÀ¤¬ÌëÄÌ¤··«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅô²Ð¤ÏÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ºß¤â¥Ð¡¼¡ÖÅìµþº½Çù¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖBENTEN 2 Art Night Kabukicho¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö·Ý½Ñ¸øÌ±´Û¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÉü³è¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î¡¢ºîÉÊ½¸¡Ø²ñÅÄÀ¿¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂç¤¤ÊÊý¸þÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¡¢Ì¤ÊÔ½¸¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¼¨¤½¤¦¡×¤È¤Þ¤¨¤¬¤¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢Æ±½ñ¤Ï2000Ç¯°Ê¹ß¤Î³èÆ°¤ò¿ÞÈÇ750ÅÀ¡¢¼«ºî²òÀâ6Ëü5000»ú¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏX(µìTwitter)¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È880²óÊ¬¤È¤¤¤¦ËÄÂç¤ÊÃÇÊÒ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¹¤òÁÀ¤Ã¤¿³¨²èºîÉÊ¤ò¤¢¤¨¤Æ³°¤·¡¢¼«¿È¤Î³èÆ°¤òÀ°Íý¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÇÊÒÅª¤Ê·Á¼°¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¨¡¨¡¤³¤Î¡Ö¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡ÏÀ¤Ï¡¢²ñÅÄ¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÅÔ»Ô¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ø¤Î±þÅú¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢ÅÔ»Ô¤È¤ÏÃÇÊÒÅª¤Ç¡¢»¨Â¿¤Ç¡¢Ì¤À°Íý¤Ê¤â¤Î¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¡¹¤ÎÍßË¾¤ä±Ä¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤éÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¡¢ºÆ³«È¯¤ÎÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅìµþ¤Î³¹¤Ï¼¡¡¹¤È¡ÖÀ°Íý¡×¤µ¤ì¡¢¶Ñ¼Á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Ïº£¤Ê¤ª¡ÖÌ¤ÊÔ½¸¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ëµ©Í¤Ê¾ì½ê¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖBENTEN 2 Art Night Kabukicho¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂèÆóÃÆ¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅÔ»Ô¤ÎºÆÌîÀ¸²½¡×¤Ç¤¹¡£Chim¢¬Pom from Smappa!Group¤é¤Î¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²¦¾ë¥Ó¥ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®Ç½ÉñÂæ¡¢¥Ç¥«¥á¥í¥ó¡¢WHITEHOUSE¡¢Åìµþº½Çù(µì·Ý½Ñ¸øÌ±´Û)¡¢THE FOUR-EYED¤Ê¤É²ÎÉñ´ìÄ®ÃÏ¶è°ìÂÓ¤¬²ñ¾ì¤Ë¡£15»þ¤«¤éÍâ5»þ¤Þ¤Ç(ºÇ½ªÆü¤Ï23»þ¤Þ¤Ç)¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¬¤é¤ê¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë²óÍ··¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²óÉü³è¤¹¤ë¡Ö·Ý½Ñ¸øÌ±´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬11·î1Æü(ÅÚ)18»þ¤«¤é23»þ¤Þ¤Ç¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Èþ½Ñ²È¤Î²¬ÅÄÍµ»Ò¤µ¤ó¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²¬ ·¼Êå¤µ¤ó¡¢¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÛ»ÜÎÖÂÀÏº¤µ¤ó¤È¥È¥â¥È¥·¤µ¤ó¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅ¹¤ËÎ©¤Á¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡ÖÍ¾ÝÌµ¾Ý¤ÎÈþ½Ñ´Ø·¸¼Ô¡×¤È¤È¤â¤ËÌë¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë²¦¾ë¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤«¤é¾å³¬¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢±§ÀîÄ¾¹¨¤µ¤ó¤¬2010Ç¯¤Ë³«¶É¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖDOMMUNE¡×¤¬¡ÖDOMMUNE KABUKICHO¡×SATELLITE STUDIO¤ò³«Àß¡£ºòÇ¯¤Î1Æü¤À¤±¤Î³«ºÅ¤«¤éº£Ç¯¤Ï3Æü´Ö¤Ë³ÈÂç¤·¡¢VMO¤ÈMerzbow¤Î½é¶¦±é¡¢°»²°Ë¡¿å¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢JAZZ DOMUNISTERS=µÆÃÏÀ®¹¦¤µ¤ó¡ßÂçÃ«Ç½À¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¿·¼ï¤ÎImmigrations B¡ßÌîµÜ¿¿µ®¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶õ´Ö¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨µï¥Ó¥ë¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ëÍ©¸¼¤Ê¶õ´Ö¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²ÎÉñ´ìÄ®Ç½ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢Èþ½Ñ²È¡¦¤ä¤Ê¤®¤ß¤ï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤È¿·ºî¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¸½ÂåÈþ½Ñ¤¬¤³¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¤É¤¦Î©¤Á¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ¤ÈÅÔ»Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦WHITEHOUSE¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ÖGROUP¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¸¤¤é¤ì¤¿¿·½É¡ØParallax City¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¡£1975Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û(MoMA)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡ÖShinjuku: The Phenomenal City¡×¤òºÆ¹Í¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£11·î3Æü(·î¡¦½Ë)15»þ¤«¤é17»þ¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦µÈ¸«½ÓºÈ¤µ¤ó¤È·úÃÛ²È¡¦°ËÅìËÍº¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÏÀ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Î²áµî¤ÈÌ¤Íè¤ò¸ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¥Ð¡¼¤ò¹½¤¨¤ë¥Ç¥«¥á¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢²¼»ÊÍªÂÀ¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¸³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ feat.¤ß¤½»Å¹þ¤ß¡×¤ò¼Â»Ü¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï²¼»Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÌ£Á¹»Å¹þ¤ß¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÀÌ£Á¹¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥³¥¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈTHE FOUR-EYED¤Ç¤Ï¡¢¤Ü¤¯Ç¾¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥©¡¼²£°Ç»Ô¾ì¡×¤ò³«ºÅ¡£³µÇ°¤äÂÎ¸³¤Ê¤É½¾Íè¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê°Ç»Ô¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£
²ñÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬¼¨¤¹¡ÖÌ¤ÊÔ½¸¤ÎÈþ³Ø¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À°Íý¤µ¤ì¤º¡¢»þ¤Ëº®ÆÙ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½À¸Ì¿ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿ÅÔ»Ô¤Î²ÄÇ½À¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÅÔ»Ô¤Î»Ñ¤ò¡¢¤³¤Î3Æü´Ö¡¢Ìë¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Î½Ëº×¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
