DX関連株で元本90万円が5倍に！53歳男性「売却益でローン返済、投資でさらに増やしています」
株で「大きく増えた！」という話はよく聞きますが、どんなきっかけで、どのように銘柄を選び、どこまで保有していたのか、といった個人のリアルな背景まで知る機会は意外と少ないかもしれません。
ここではAll Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」のエピソードから、実際の成功体験をご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（48歳）、長女（16歳）
居住地：三重県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人750万円、配偶者0円
現預金：1500万円、リスク資産：2000万円
▼リスク資産内訳
・日本株：1000万円
・純金積立：1000万円
これまで保有してきた中で最も値上がりした銘柄は、チェンジホールディングス＜3962＞だそう。
「2020年1月に国内でコロナ感染がニュースとなり、今後は地方自治体や企業を中心に、DX（デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革）で支援する企業が注目されるという記事を目にしました。自分の職場でも出社制限がかかってくる中、これまでとは働き方が大きく変わると予感し」購入を決めたとのこと。
最初の購入は「2020年2月で、当時4単元（400株）を購入した。平均単価は1株3000円台（分割前）でした。2020年4月に少し値上がりしたタイミングで、100株を売却したことが悔やまれます」と投稿者。
大きな節目となったのは、「初回購入から約7カ月後の2020年9月頃」。この時の評価額がおおよそ分割前換算で1万5000円、保有株数も分割前「300株」で、「元本90万円程度が約500万円にまで増えた」ことで「5バガー」を記録したとあります。
値上がり後のチェンジホールディングス株は「全て売却済み」だそうで、「株価が1万円台を過ぎた辺りから、過熱感を気にし始めました。2020年8月ごろ1万2000円を超え、いったんは調整したところで売ろうかと迷いましたが、9月にかけて再び急騰し、1万5000円を超えたところで、300株全て売却。個別株で5バガー超えしたのは初めてでした」と振り返ります（なお、2020年8月28日に同社は1株→2株の株式分割を実施しています。したがって、売却時の実際の株価は1株当たり約7500円、保有株数は600株だったと推定されます）。
この時の売却については非常に満足しているそうで、「売却後、3カ月を経過したあたりから下落し始め、その後は下落を続けたためベストなタイミングだったと思います」と投稿者。
大きな利益を得たことで「ローンの返済が7年ほど前倒しでき、早期に完済できたため気が楽になりました。また新たに投資に回す資金ができて、この2年ほどの純金価格の急騰にもうまく乗れて、現在純金積立の含み益が400万円を超えています」と着々と資産を増やしておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
