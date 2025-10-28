スキンケアの仕上げに♡ 憧れの“ましゅまろボディ”が叶う「厳選ツヤアイテム」

今年の冬は、白くてふわふわなボディで彼を魅了しちゃおう！そこで今回は、加藤ナナとともに、スキンケアの仕上げに使える「ツヤアイテム」を2つご紹介します。保湿で満足せず、最後にオイルやパールでおめかしすることで、愛され度満点のましゅまろボディが完成するよ♡

仕上げはツヤでおめかし

しっかり保湿が行き届いたふわもち触感の肌を手に入れたら、最後は見た目のアップデートを。

彼に会う前に、デコルテや脚などアピールしたいパーツにオイルやパールのツヤを上乗せして視線を引きつける魅惑的なボディを演出しよ♡