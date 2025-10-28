蜷川実花×沢尻エリカの最強タッグ再び！ 色気あふれるショット公開「めっちゃめっちゃ御綺麗で可愛過ぎ」
写真家・映画監督の蜷川実花さんは10月27日、自身のInstagramを更新。俳優の沢尻エリカさんを撮影したことを報告し、写真を公開しました。ファンからは、映画『ヘルタースケルター』を懐かしむ声も寄せられています。
【写真】大人の色気あふれる沢尻エリカ
蜷川さんは今回の撮影について、「いろんな表現のできる人なので、どんな撮影にするか悩んだんだけど、今回はモードで大人なエリカに」とコメント。さらに、「また次に撮る時はどんなのにしようかなと、いつでも色々刺激してくれて楽しいのよ。また撮らせてねー」と、今後の展開に期待が高まる発言もしています。
(文:勝野 里砂)
「久しぶりにエリカを撮りました」蜷川さんは「発売中のMgirlでほんとに久しぶりにエリカを撮りました。是非みてほしい」とつづり、4枚の写真を掲載。1枚目では、モードなアイメイクを施した沢尻さんがカメラを見つめるような表情を披露しています。また、他の写真ではスリットから足をのぞかせたり、透け感のある黒いレースのボトムスを身に着けたりと、大人の色気あふれる装いになっています。
この投稿にファンからは、「エリカ様と蜷川さんの世界観大好きです」「実花さんの撮るエリカちゃん、めっちゃ素敵」「久しぶりにヘルタースケルター観たくなりました」「沢尻エリカさん、めっちゃめっちゃ御綺麗で可愛過ぎ」と、絶賛の声が集まりました。
映画『ヘルタースケルター』蜷川さんは、漫画家・岡崎京子さんの人気作品を原作とした映画『ヘルタースケルター』で、沢尻さんを主演に抜てきしました。過度の美容整形によって心を病んだトップモデル・りりこを演じる沢尻さんは、その妖艶さと狂気を併せ持つ演技で、作品の世界観を見事に表現。蜷川さんの極彩色の映像美と相まって、独自の魅力を放つ作品に仕上がっています。
