シャオミ、360度広がる対流加熱で食材を調理するエアフライヤー
シャオミ・ジャパンは10月28日、調理家電「Xiaomi エアフライヤー 6.5L」を発売した。公式サイトや直営店、ECサイトなどを通じて販売する。直販価格は9,780円。
Xiaomi エアフライヤー 6.5L
内部に二重フィンのブレードを備え、360度広がる対流加熱で食材を調理するエアフライヤー。入れた食材を裏返す必要なく、熱風で表面・裏面を加熱する。操作は本体上部にあるボタンと円形ディスプレイで行う。
出力は最大1,200W。210度の高温で調理でき、油で揚げた場合と比べて脂質を88.3％カットするという（Xiaomi エアフライヤー 6.5Lでフライドポテトを調理した場合。製造元による試験データ）。
本体に記載したQRコードから、101種類のレシピにアクセス可能。フライドポテトやステーキ、魚、野菜など、調理内容ごとに最適な温度と時間を適用するプリセットモードも7種類用意する。本体サイズは368×279×324mm、重さは約5.2kg（総重量）。
Xiaomi エアフライヤー 6.5L
内部に二重フィンのブレードを備え、360度広がる対流加熱で食材を調理するエアフライヤー。入れた食材を裏返す必要なく、熱風で表面・裏面を加熱する。操作は本体上部にあるボタンと円形ディスプレイで行う。
本体に記載したQRコードから、101種類のレシピにアクセス可能。フライドポテトやステーキ、魚、野菜など、調理内容ごとに最適な温度と時間を適用するプリセットモードも7種類用意する。本体サイズは368×279×324mm、重さは約5.2kg（総重量）。