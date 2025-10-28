¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌøÄ®Ã£¡¡¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡ª
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ºå¿À-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯(28Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤¬½éµå¤Ç¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤Æ1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ÎÌøÄ®Ã£Áª¼ê¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÇ¤Á¤¢¤°¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï147¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¤Ë±¿¤Ó¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤â¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ºå¿À¤Ï2ÈÖ¼ê¤ÎµÚÀî²íµ®Åê¼ê¤Ë¸òÂå¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê¤¬¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£