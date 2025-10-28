¡Ú·á¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©Åú¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö·á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö·á¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö·á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤²¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
·á¤È¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤³¤Î°ì¼ï¡£¿Ï¤¬¸Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¡Ö¸ÅÂåÃæ¹ñ¤ÎÉð´ï¤Ç¡¢Øù¤«¤ÈÌ·¤Û¤³¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÁ¤ÎÀèÃ¼¤Ë¡¢ÆÍ¤»É¤¹¤¿¤á¤ÎÁä¾õ¤ÎÊæÀè¡Ê»É¡Ë¤È¡¢²£¤ËÆÍ¤½Ð¤¿¿Ï¡Ê±ç¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é¤ÏÀÄÆ¼À½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹ÝÅ´¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¼çÍ×¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
