トヨタ「ハイラックスサーフ」で最新技術をアピール!?　懐かしい1台で＆#8221;斬新ドア＆#8221;や＆#8221;空力デバイス＆#8221;をJMS2025で展示するアイシンの狙いとは

コンセプトは「心を動かす移動の未来」

アイシンは、10月30日から11月9日（一般公開は10月31日から）まで東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される｢Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー・JMS2025）｣にブースを出展すると発表。その展示内容について、愛知県刈谷市のアイシン本社で事前説明会が実施されました。

アイシンブースで「博士の愛車」として様々な最新技術を紹介するトヨタ「ハイラックスサーフ」

今回のJMS2025でのアイシンブースは「心を動かす移動の未来」をコンセプトにしており、来場者に新たな移動の価値を感じてもらうことを目的に展示をおこないます。

会場のメインステージでは、未来からやってきた“アイシンの博士”が、同社の知能化技術で安心、快適、便利になった自身の愛車（次世代モビリティ）を紹介します。知能化技術を搭載した「博士の愛車」の実車デモンストレーションが1時間に2回のペースでおこなわれ、来場者に「心を動かす移動の未来」の体験をしてもらうとのことです。

また「A’s GARAGE」では、電動化、知能化に関する製品などアイシンならではの幅広い製品をガレージに見立てて展示します。クルマを所有する喜び、走る楽しさに満ちた空間、アイシンが思い描く「心を動かす移動の未来」を実現する知能化技術を「人に寄りそうモビリティムービー」を使って分かりやすく来場者に伝えます。

今回の事前説明会では、メインステージに展示・デモンストレーションをおこなう車両を先行で報道陣向けに公開しました。アイシンの将来技術が多く搭載された「博士の愛車」は、今となっては懐かしい2代目のトヨタ「ハイラックスサーフ」です。

レトロなクルマで未来の技術をアピール!? アイシンの狙いとは

2代目ハイラックスサーフをベースにJMS2025ブースの展示用へと仕立てられた1台、「銀ピカ」な輝きをまとったシルバー外装に加えて、大きな注目はそのドアの開閉機能です。

トヨタ「センチュリー」にも採用されている「リンク式パワードアシステム」が、リアだけでなくフロントにも装着されており、センターピラーレス構造となっていることから、ドアを両方開くと大きな開口部が出現。また、電動式のサイドステップが新たに装着されていて、乗り込みも容易となっています。

「リンク式パワードアシステム」が左側前後に装着されている

さらにハイラックスサーフの特長的な部分であるリアゲートの開閉に関しても電動式となっているだけでなく、高速走行時の走行安定性や燃費を向上させる電動グリルシャッターやアクティブフロントスポイラー・リアスポイラーなどの最新空力デバイスも組み込まれており、それらの可動部分については分かりやすく水色で着色されています。

内装に関しても、シートやダッシュボードなどは全面的に「水色」のカラーで統一されており、メーターやインパネまわりは全面液晶タイプへと大きく変更されています。そこに埋め込まれたAIがドライバーや同乗者に対してセンシングやアシストをする機能もあり、社内のイルミネーション含めた統合制御がおこなわれるなど、ベース車両のトランスミッションはMT(！)でありながら、まさに過去と未来が融合する1台となっています。

アイシンは、今回のJMS2025の展示に合わせて本車両を調達したといい、古いクルマをベースにすることで安全などに関する議論も社内で実際にあったとのことですが、「ワクワクする未来」「愛着のある今の愛車を長く大事に乗り続ける」を重視するコンセプトに則って採用されたとのこと。

また実際に目に見える機能だけでなく、ビックデータや気象情報など外部データと地図データを紐づけて分析することで走行リスクを回避するルートを選んだり、電動ユニットやブレーキなどの車両統合制御と運転サポートシステムを組み合わせて、ドライバーの技量に寄り添ってくれる安心安全なドライブを実現するなど、アイシンがもつ様々な製品や技術が組み合わされることで提供できる「新たな移動価値」がこの1台に詰まっています。

アイシンブースは東京ビッグサイト内西展示棟の西4ホール、ブース番号：W4202の予定です。