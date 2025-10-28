富山市にある県リハビリテーション病院のこども支援センターは、日常的に医療行為を必要とする「医療的ケア児」などを受け入れています。



県は、長期入所者が減っているため病床を削減する方針を示していますが、県内の小児科医や「医療的ケア児」の家族などは「当事者の声に耳を傾けて」と見直しを訴えています。



今月23日、県内の小児科医や医療的ケア児の家族などが県に申し入れを行いました。

県リハビリテーション病院子ども支援センターにあるこども棟の病床について、県が示した削減方針の見直しを求めています。





沙魚川敬子さん「疲れ果ててもケアは止められない。それが医療的ケア児を支える家族の日常です。小児病床削減の知らせに私たちは深い絶望を感じています」こども棟の病床は52床あります。県によると長期入所者は減少傾向にあり、先月の時点で18人でした。厳しい経営状況の改善のため県は半分以下の24床に削減する方針を示しています。一方、要望では、こども棟は「医療的ケア児」や重い障害のある子どもの入院に加えて、子どもを一時的に預ける場合の数少ない受け入れ先であるとして削減方針の見直しを訴えています。医療的ケア児の保護者は、たんの吸引などのケアを365日休まず行う必要がある場合もあります。当事者に行ったアンケートでは「今でも受け入れ先が少ない」「本当はもっと利用したい」などの声が多いといいます。堀口里奈さん「医療的ケアの我が子を殺して、自らも命を絶とうとした痛ましい事件が起こりました。私たち保護者の間では、これは人ごとではなく自分自身にも起こりうる問題という声が多くあがりました。いずれ息子を殺して後を追うかもしれないこのような声は、決して特別ではありません。今、行政が進めようとしている病床削減は、本当に当事者の声に寄り添った上で導き出された結論といえるでしょうか」また、小児科医からは病床の確保だけでなく、対応できる人材の育成が必要という要望もありました。病床の削減問題について、きょうの定例会見で新田知事は…「レスパイト（一時受け入れ）の数は徐々に増やしてはきているんですが、データに現れないところを見てほしい、という切実な声もありました。どのように今後対応していくのか幅広に話し合わなければならないと思っています」新田知事は保護者の潜在的な需要を十分把握できていなかったとして、調査を行うほか、専門家などによる協議会を設ける考えを示しています。