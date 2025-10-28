北川景子、ライブで熱唱したい もうひとつの顔を持つとしたら…「夫も音楽もやってますけど」
俳優の北川景子が28日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）完成披露試写会に登壇した。この日は共演の森田望智、佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、田中麗奈、光石研、内田英治監督が参加するなか、物語の内容にちなみ、「もし自分がもうひとつの顔を持つなら」と聞かれた北川は「ライブで熱唱」と願望を明かした。
【写真】まるで映画さながら⋯！北川景子をエスコートする佐久間大介
「歌がとっても苦手で、カラオケ行ってもタンバリン叩く担当」と普段は控えめな北川だが「夫（DAIGO）も音楽もやってますけど、お客さんの前で歌えて表現できたら気持ち良いんだろうな」と想像をふくらませる。佐久間は「でもマジで超気持ちいいですよね」と渋谷と顔を見合わせると渋谷も「超気持ちいい」とうなずく。
本編では北川の歌唱シーンがあるそうだが渋谷は「映画を観ていただいたらものすごい。ものすごいですよ」と熱烈にアピール。佐久間も「パワーが違う」と同意すれば、北川は「技術とかじゃない。魂で歌ってるから」と照れ笑いした。
続く森田も「歌手」、光石も「ミュージシャン」と奇跡の一致。森田は「歌ってらっしゃる方のお芝居って表現豊か。歌の伝え方。表現者としてすごいなと思うところがあってどういうお気持ちでやられているのか」と尊敬の眼差し。光石も「本当に憧れているんです。僕にはできないから」と尊敬された佐久間と渋谷はそろって「ありがたいです」「恐縮です」とぺこぺこしていた。
今作は借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・夏希を北川が演じている。
