¾ëÃ¼Àþ¡¦É¹¸«Àþ¤ÎºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¡¡±èÀþ£´»Ô¤Î»ö¶ÈÈñÉéÃ´³ä¹ç¹ç°Õ¡¡
JR¾ëÃ¼Àþ¤ÈÉ¹¸«Àþ¤ÎºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±èÀþ¤Î4¤Ä¤Î»Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë»ö¶ÈÈñ¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¡¢¤¤ç¤¦¡¢²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR¾ëÃ¼Àþ¤ÈÉ¹¸«Àþ¤Ï¡¢2029Ç¯ÅÙ¤ò¤á¤É¤Ë·Ð±Ä¤ò¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤ÉÍøÊØÀ¤Î¸þ¾åºö¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¶ÈÈñ¤Ï»ÜÀßÀ°È÷ÈñÍÑ¤È·Ð±Ä°ÂÄê»Ù±ç¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ³µ»»¤Ç¤ª¤è¤½382²¯±ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤äJRÀ¾ÆüËÜ¤Îµò½Ð¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸©¤¬46²¯±ß¡¢±èÀþ4»Ô¤â¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ46²¯±ß¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¤Î¿ô¤äÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹â²¬»Ô¤¬52.4¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢É¹¸«»Ô¤¬10.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢Å×ÇÈ»Ô¤¬15.4¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢ÆîÅ×»Ô¤¬21.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¾ëÃ¼Àþ¤ÈÉ¹¸«Àþ¤ÎÄ¾ÄÌ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÈñ¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÆ¹½ÃÛ»ö¶È¤ÏÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê2400¿ÍÁý¤¨¡¢Ï©Àþ¼ý»Ù¤âÇ¯´Ö¤Ç3.8²¯±ß²þÁ±¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£