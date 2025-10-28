6·î¤Î¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤á¤°¤ëÅèÀî¸©µÄ¤Ø¤Î½èÊ¬¤òÇò»æ¤Ë¡¡¼«Ì±¹â²¬»ÔÏ¢
¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢´´»öÄ¹¤ÎÅèÀîÉð½¨¸©µÄ¤¬¡¢6·î¤Î¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»ÔÏ¢¤«¤é²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÌµ¸ú¤À¤È¤·¤ÆºÆ¿³ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹â²¬»ÔÏ¢¤Ï¤¤ç¤¦¡¢½èÊ¬¤òÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢6·î¤Î¹â²¬»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¤¬³ÑÅÄÁ°»ÔÄ¹¤òÅÞ¿äÁ¦¸õÊä¤È¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅèÀîÉð½¨¸©µÄ¤¬¡¢ÂÐÎ©¸õÊä¤À¤Ã¤¿½ÐÄ®»ÔÄ¹¤ò±þ±ç¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÏ¢¤¬º£·î¡¢ÅèÀî¸©µÄ¤ò²ü¹ð½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÁ´ÂÎÌò°÷²ñ¤ÏËÁÆ¬¤ò½ü¤¤¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¡¢ºÆ¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¤¤¤¤¿·ë²Ì¡¢²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤òÇò»æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¹â²¬»ÔÏ¢¹ç»ÙÉô¡¡¿Ë»³·ò»Ë»ÙÉôÄ¹
¡ÖÅèÀî¤µ¤ó¤Ø¤Î²ü¹ð¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¡¢ÌÀ¼¨¡¢¤½¤Î½èÊ¬¤Îµ¬Äê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Çò»æÅ±²ó¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡£½èÊ¬¤ÎµÄÏÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¡¢µ¿¤ï¤·¤¤µ¿¤ï¤ì¤ë¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÇò»æÅ±²ó¤Ç¤Ê¤¯ÅèÀî¤µ¤ó¤«¤é¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÅèÀî¸©µÄ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÏ¢¤¬½èÊ¬¤òÇò»æ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÏ¢¤Î½èÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Ìó¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÉôÊ¬¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢µ¬Ìó¤Î²þÀµ¤òµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£