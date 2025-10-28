女優の森田望智（29）が28日、都内で映画「ナイトフラワー」（監督内田英治、11月28日公開）の完成披露試写会に出席した。

女優の北川景子（39）演じるシングルマザーが生活に窮してドラッグの密売に手を染める姿を描く。森田は主人公のボディーガードである孤独な格闘家を演じた。

役作りのために半年間トレーニングを重ね、7キロ増量。内田監督からは明確な目指す格闘技のレベルや増量の目安は言われておらず「うまくなったらそういう脚本にするし、あまりうまくならなかったらそういう脚本にしますよと（言われた）。お話が変わってしまうのかなと自分で自分にプレッシャーをかけるようなところからスタートして、トレーニングや格闘技の練習をさせていただきました」と語った。

北川は「（今作で）初めてお会いしたときに私の知ってる森田望智さんの大きさではなかったので凄くびっくりしました。撮影期間中もジムに行ってトレーニングしたり、食事に気を遣われていた」と間近で見た森田の鬼気迫る役作りを回顧し「早く終わらせてあげてくれという感じでした」と話した。森田は「お肉とお米ばかり食べていた。寝る前にステーキを焼いてました」と当時の食生活を明かした。

気持ちの面での役作りも「格闘技の戦う気持ちをつかむまでが凄く時間がかかってしまった」と大変だった様子。「試合で戦っていると、生きている実感みたいなものが湧いてきて、このために（演じた役は）格闘技をやっているんだなと分かった。役をつかむ手がかりになりました」と実際に戦うような場面に身を置くことが役作りのヒントになったと振り返った。