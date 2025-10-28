令和ロマン・くるまが、意外な交友関係を明かした。

10月28日配信のABEMAオリジナルドキュメンタリー『世界の果てに、くるま置いてきた』のABEMAビデオ限定動画で、くるまは元日本ハムファイターズの杉谷拳士との交流について語った。M-1グランプリ連覇芸人と元プロ野球選手という異色の組み合わせに注目が集まっている。

「この前、それこそ（元プロ野球選手の）杉谷拳士さんと1回だけ飲みに行かせていただきました」と切り出したくるま。「バラエティで共演した時に、向こうから『LINE交換しましょうよ！』って言ってくれて。明る！って」と、杉谷のフレンドリーな対応に驚いた様子を振り返った。

しかし、その後すぐに飲みに行ったわけではなかったという。「そっからすぐ連絡取らなかったら、自粛とかも入っちゃって。自粛明けってなんか誘いづらいじゃないですか。『なんか忙しいのかな』と思われる」と、芸能活動再開後の微妙な心境を吐露。続けて「でも、自粛明けた瞬間ぐらいに、杉谷さんから『飲み行きましょうよ！』みたいなのが来て。『明る！この人。いい人』みたいな」と、思いがけない誘いに感激した様子を明かした。その気遣いについて「野球部のいい部分が出ています」と表現した。

実際に会食した印象について「めっちゃ優しい。めっちゃ優しいっす。多分プロ野球の世界で山ほど後輩してきたから。新庄さんとか中田翔さんとか」と、杉谷の人柄の良さを絶賛。

さらに「普通にちゃんとおもろいんですよ。たまにいるんすでよね、アスリートに。基本（アスリートは）体育会系お笑い。でも、杉谷さんは結構テクニカルに笑い取ってくるというか、細かくボケてくるタイプ」と、意外なトーク力に感動したと明かした。

くる魔は「そういうの嬉しいんですよ。この人意外にこういうスタイルなんだ！みたいな会話のスタイルが見えると、なんか楽しいですよ」と、杉谷との会食を楽しんだ様子だった。