¡ÚµÁÊì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡¢ÀµÂÎ¤Ï¡ª¡©¡Ûº£Æü¤â¶òÃÔº×¤ê¡Á¡ª¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡×¤Ã¤Æ²¿¡ª¡©¡ãÂè7ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¼«Ê¬¤¬¶ì¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¿Í¤È¿Æ¤·¤¯¤¹¤ëÍ§¿Í¤Î¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¶òÃÔ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Äº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÎ¢ÀÚ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
Âè7ÏÃ¡¡¤â¤·¤«¤·¤ÆµÁÊì¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¡©
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤ª¤©¤Ã¤È¡ª¡¡¤É¤¦¤ä¤é¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤Ï¥Á¥Ò¥í¤µ¤ó¤ÎµÁÊì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏÊý¤Ï¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬À¹¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÊÌ¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â±½ÏÃ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤È¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î²ÄÇ½À¤À¤Ã¤ÆÈÝ¤á¤Ê¤¤¤³¤Î¸½¾õ¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¶òÃÔ¤ò¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Á¥Ò¥í¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»
Âè7ÏÃ¡¡¤â¤·¤«¤·¤ÆµÁÊì¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¡©
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤ª¤©¤Ã¤È¡ª¡¡¤É¤¦¤ä¤é¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤Ï¥Á¥Ò¥í¤µ¤ó¤ÎµÁÊì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏÊý¤Ï¤´¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤¬À¹¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÊÌ¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â±½ÏÃ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤È¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î²ÄÇ½À¤À¤Ã¤ÆÈÝ¤á¤Ê¤¤¤³¤Î¸½¾õ¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¶òÃÔ¤ò¥Ä¥«¥µ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Á¥Ò¥í¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÀÐ°æÌïº»