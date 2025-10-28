¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×4Ç¯¤Ö¤ê4¶¯¤Î¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤¬3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÀþ¤ËÀª¤¤¡Ú¹â¹»Ìîµå½©µ¨¶å½£Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¶å½£ÃÏ¶è¹â¹»Ìîµå½à¡¹·è¾¡¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ5¡Ý0Ä¹ºêÀ¾¡Ê28Æü¡¢¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë
¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬10°ÂÂÇ5ÆÀÅÀ¤È»ý¤ÁÌ£¤Î¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¢¡¥»¥ó¥Ð¥ÄÀÚÉä¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¹â¹»Ìîµå½©µ¨¶å½£Âç²ñ¤Î·ë²Ì&ÆüÄø¤Ï¤³¤Á¤é¢¡¡¡
¡¡1ÈÖÌ¶ã¹æÆ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£½é²ó¤ËÆóÎÝÂÇ¤«¤éÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£3²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¡¢8²ó¤Ë±¦±Û¤¨¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½©µ¨¶å½£Âç²ñ¤Ç¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿2021Ç¯°ÊÍè¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤Î½à·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢Æï¾ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤è¤ê°ìÀï°ìÀï¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£