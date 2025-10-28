¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤éÄËº¨à¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼á³¤ÌîÎ´»Ê¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¼ºÇÔ¡¢°ì¥´¥í¤ÇÁö¼ÔËÒ¸¶ÂçÀ®¤â¶´¤Þ¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤Ê¤é¤º
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè3Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Ìµ»àÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÄËº¨¤Îà¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼á¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î5²ó¡£ÀèÆ¬¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3²ó¤ËÂ³¤Ìµ»àÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â³¤¯³¤ÌîÎ´»Ê¤¬¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇµå¤ò°ìÎÝ¼ê¤ÎÂç»³ÍªÊå¤ËÊáµå¤µ¤ì¡¢¤¹¤«¤µ¤º»°ÎÝ¤Ø¡£¶´¤Þ¤ì¤¿ËÒ¸¶Âç¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÆóÎÝ¿ÊÎÝ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Î³¤Ìî¤â¥¢¥¦¥È¤Ç°ìµ¤¤Ë2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊµÏ¿¤Ï°ì¥´¥í¤ÈÁöÎÝ»à¡Ë¡£
¡¡Â³¤¯¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¡¢¤³¤Î²óÌµÆÀÅÀ¡£¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£