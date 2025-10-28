¡Ö¤â¤·¤¦¤Á¤Ë±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä²¦²ñÄ¹¤Î¼÷Ì¿¤Ï10Ç¯¿¤Ó¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾ëÅç·ò»ÊCBO¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤ÎÌ¤Íè
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬28Æü¡¢´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤Î²Ö´¬Åì¹â¤òË¬Ìä¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤ÎÉã¤Ç¡¢Æ±¹â´ÆÆÄ¤ÎÍÎ¤µ¤ó¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¾ëÅçCBO¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò²þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾ëÅçCBO¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¡£Èà¤ÎÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¸«¤Æµ¢¤í¤¦¡¢Èà¤ÎÂÇÀÊ¤â¸«¤¿¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¹»ÄÌ»»140È¯¤ÎÅ·À¤Î¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîµå¤Î²Ö·Á¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤â¤·¤¦¤Á¤Ë±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ê²¦Äç¼£µåÃÄ¡Ë²ñÄ¹¤Î¼÷Ì¿¤Ï10Ç¯¿¤Ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É²ñÄ¹¤Î¾Ð´é¤È¤Í¡¢²ñÄ¹¤ÎÎÛÂÀÏº·¯¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¦¤Á¤¬°ìÈÖÈà¤¬µ±¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëµåÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¿ÊÏ©¤Î²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¡¢Âç³Ø»ÄÎ±¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂ¾Âç³Ø¤ËÊÔÆþ¤È»Í¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï°ú¤Â³¤Æ±Âç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÍèÇ¯7·î¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¾ëÅçCBO¤Ï¡ÖÈà¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤Á¤Ë±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¦¤Á¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÁª¤ó¤À¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ïºà¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²¿¤è¤ê¤âº´¡¹ÌÚ¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡11·î½é½Ü¤Ë¤ÏÆ±Âç¤Ë¾ëÅçCBO¤¬½Ð¸þ¤ËÜ¿Í¤Ë¤â»ØÌ¾¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£