´±À½ÃÌ¹ç¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ç·²ÇÏ¡¦Æ£²¬»Ô¡¡¹©»ö¤ÎºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò»öÁ°¸øÉ½¤Ø
·²ÇÏ¸©Æ£²¬»Ô¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ò¤á¤°¤ë´±À½ÃÌ¹ç»ö·ï¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ï¹©»ö¤ÎºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò»öÁ°¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊó¹ð½ñ¤ò»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Ï£¶·î¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢»Ô¤ÎÉôÄ¹£µ¿Í¤ÈÍ¼±¼Ô£³¿Í¤Ç£´²ó¤Î²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð½ñ¤Ë¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò»öÁ°¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Î»öÁ°¸øÉ½¤Ï¡Ö·úÀß¶È¼Ô¤Î¿¿¤Îµ»½ÑÎÏ¤ä·Ð±ÄÎÏ¤Ë¤è¤ë¶¥Áè¤òÂ»¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ²þÀµ¤Î¼þÃÎ´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¤ÏÍèÇ¯£´·î¤«¤é¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ãÈ¿¤·¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤Î»ØÌ¾Ää»ß´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ÔÄ¹¸¢¸Â¤Ç£²Ç¯¤Þ¤Ç±ä¤Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¸½¹Ô¤ÎÍ×ÎÎ¤ò²þÀµ¤·¡¢£³Ç¯¤Ë±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÞ»ßÎÏ¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Æ£²¬»Ô¤Î¿·°æ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÆþ»¥À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹³ÎÊÝÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¶ñÂÎ²½¤·¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£