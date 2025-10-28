Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô»Þ¹ñ¤ÇÃË¤¬Ää¼ÖÃæ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢½÷À¤ËÌµÍý¤ä¤ê¿È¤Î¾åÏÃÊ¹¤«¤»¤ë
¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÈÓÄÍ½ð¤Ï28Æü¡¢ÈÓÄÍ»Ô»Þ¹ñ¤Ç26Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ÃË¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÌµ»Ü¾û¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¤¤ë½÷À¤ËÌµÍý¤ä¤ê¿È¤Î¾åÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤«¤±»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹170ÄøÅÙ¤Î¤ä¤»·Á¡£¥«¡¼¥¿§¤Î¥¥ã¥Ã¥×Ë¹¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¿§¥º¥Ü¥ó¡¢Çò¿§¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¿§¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ÃåÍÑ¡£¹õ¿§¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ò½ê»ý¤·¡¢ÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
