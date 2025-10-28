“物価の優等生”卵の価格が高騰していて、夏以降は「エッグショック」と言われた2023年の価格に迫っています。悲鳴を上げているのが卵を多く使う飲食店。ここにきて新たな課題にも直面しているといいます。



鹿児島市に5店舗ある「油そば専門 兎」。中太麺と、醤油をベースに鶏や豚、野菜の旨味を凝縮したタレをあわせて…お好みで味玉をトッピング！兎の定番メニューです。





今、直面しているというのが――（油そば専門 兎・園田 隆史代表）「特に最近、卵が非常に上がっていて、今、一番大きいのは卵。味付け卵や生卵は欠かせないもの」卵の価格の高騰です。JA全農たまごによりますと、28日までのMサイズの平均卸売価格は、1㎏当たり335円。「エッグショック」と呼ばれた2023年の価格に迫る高値となっています。（油そば専門 兎・園田 隆史代表）「味付け卵無料というのをサービスの一環でやっていて、常連だと3人に2人ぐらいは卵無料の券を持ってきたり、アプリを持ったり。 全店舗合わせると、1日に600から700個出ているので相当」28日も無料券やアプリのクーポンを提示する客が多く訪れていました。（客）「 2、3年前から持っている。それがあるから行こう、みたいな」「持ち歩いている。卵を買うのも結構、気が引けてるので、こういうところで食べられると助かる」「トッピングで卵があると思うが、トッピングじゃなくても、麺と同じくらい大事な存在」「油そばやラーメンに卵は必須」と考える人が多いようです。この価格高騰の背景には、飼料代の上昇に加え、猛暑の影響でニワトリが夏バテ状態になり、産む卵のサイズが小さくなるなどの原因があります。さらに、昨シーズンの鳥インフルエンザの流行により、多くのニワトリが殺処分されたことも、大きく影響を与えています。そして、店にさらに追い打ちをかけるのが…（油そば専門 兎・園田 隆史代表）「来月からまた油も上がるっていう知らせが来た。最低賃金も上がるし。さらに寒くなってくると、おでんの需要とか温かいものの需要とかで卵が上がる時期なので、それに合わせて鳥インフルエンザが来たら、もうどうなっちゃうんだろう」11月から鹿児島の最低賃金は、これまでの時給953円から1026円になります。これまで、スタッフの時給は1000円でしたが1100円に引き上げ。さらなる企業努力が必要となりそうです。（油そば専門 兎・園田 隆史代表）「今までと変わらず楽しんでもらえるように、このサービスは続けていきたいと思っている。美味しく食べていただければ」すでに、北海道の養鶏場で今シーズン初めての鳥インフルエンザが確認されていて、卵をめぐる厳しい状況はしばらく続きそうです。