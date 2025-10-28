今月、合併から5年が経過した十八親和銀行。

“100年に一度”の変革期を迎えた長崎の現状と、地域と共に成長するための展望を、山川 信彦頭取(60)に伺いました。

（佐藤 肖嗣アナウンサー）

「合併から5年。合併で生まれた効果や見えてきた課題はありますか」

（十八親和銀行 山川 信彦 頭取）

「当時、銀行が経営不安だったかどうかと言えば、そうではなくて。

10年後、20年後、30年後を見据えると、いろいろな環境変化や人口減少も進んでいた。それを支える銀行となると健全かつ経営基盤がしっかりした銀行にならないといけないということで合併をした。地域経済を支えるという意味では、当初の目的は果たしている」

長崎市に本店を構える「十八親和銀行」。

山川信彦 頭取は、合併後の5年間を “地域を見つめ直す期間だった” と振り返ります。

◆不安が渦巻く“コロナ禍”の船出「賽は投げられた」

2020年10月1日。

長年、競合関係にあった「旧十八銀行」と「旧親和銀行」が合併して、新たな歴史が始まりました。

当時は、コロナ禍の真っただ中。

地域経済は疲弊し、人々の不安が渦巻く中での船出でした。

（山川 信彦 頭取）

「コロナ禍で、特に飲食店の皆様や経済に大きな影を落としていたので、しっかり安心して経営が続けられるような支援をしたというのが、コロナ禍で大変なこともあったが、逆に我々の存在意義を示したというか、行員自身も感じてくれたと思う。

我々が “この地域経済を支えなければいけないんだ” という思いで、やりがいもまた感じた時だった」

合併後は、従業員の削減や人件費の圧縮に着手。

当初185か所あった拠点は、5年で108か所に。

その結果、本業の成果を示す「コア業務純益」は、90億円から213億円に増加しています。(21年3月期→25年3月期）

（佐藤 肖嗣アナ）

「顧客との関わりは、銀行の形が変わっても維持していかなければいけない。その部分で努力したのはどんなことですか」

（山川 信彦 頭取）

「合併以降、550人以上の人材が減っている。そうすると、人でなくてもできる取引もあるので、できるだけそういう取引は非対面にシフトした。ATMやネットバンキング、スマホのアプリなど。

その一方で、できるだけ対面 “Face-to-face” でやる仕事をどのようにこなしていくか。

できるだけ多くの人に、いろんな支援をするためにも、その調整が5年間の中での一番大きなことだった」

◆合併後に気が付いた “銀行の在り方”

デジタル化と同時に、まちの姿も様変わりしたこの5年。

西九州新幹線の整備に伴う沿線自治体の再開発や、長崎スタジアムシティの開業など、100年に一度と呼ばれる変革期が訪れました。

（山川 信彦 頭取）

「我々合併して、視座をちょっと高く持つというか、長崎県全体をちゃんと見て、いろいろな課題が見えてきた。

実は長崎市以外のところにも我々はしっかり拠点があるので、それぞれの地域にどんな課題があって、それをどういうふうに解決しなければいけないかというのが、我々への期待でもあると思うし、我々の存在意義でもある」

従来の融資に加えて見出したのは、“課題解決のパートナー” としての姿です。

（佐藤 肖嗣アナ）

「これからどんな支援が増えてくる、あるいは増やしていきたいとお考えですか？」

（山川 信彦 頭取）

「例えば医療体制だとか、地域の足の問題。さらに若者流出となると働く場所の問題とか。この3つは意外と密接に関係している。

個別の課題を解決しながらも、地域や町、市の中に住み続けたくなるような、ここで働きたいと思うような “地域づくり” ということに帰結していく。

企業の力を結集して、地域のお客様の悩みを一緒になって解決していかないと、多分解決できないと思う」

◆「地方銀行」から「地域共創銀行」という意味の『地銀』へ

新銀行の基礎固めを終え、今年4月から始まったのが「新中期経営計画」。

キーワードは『共創』です。

（山川 信彦 頭取）

「とにかく我々だけでなくて、地域のお客さんを巻き込みながら課題を解決するというのが “共創” ということ。

社会課題の解決と、それに合わせて経済的な成長も同時に起こすというのが共創のコンセプトで、今回の中期経営計画に込めた思い」

モデル事業の舞台の一つが、西海市大島町です。

世界有数の貨物船を建造し、地元の雇用を支える「大島造船所」が西海市と連携して、従業員や市民にとって暮らしやすいまちづくりに向けた「複合施設」を建設します。

（佐藤 肖嗣アナ）

「施設がどんなものなのか、そしてその狙いを教えてください」

（山川 信彦 頭取）

「社員や、社員の家族のニーズを聞いていくと、例えばファミレスが欲しいとか、健康を維持するための施設が欲しいとか、いろいろな要望がある。ほかに子どもを遊ばせる場所が欲しいとか。

それを西海市が「中学校の跡地を活用してください」、また 大島造船所が「施設を作ります」と提案してくれる。

どういった事業者を呼んでくるかは、今度は我々が取引先にお声かけをさせてもらって集めていく。これが本当に “共創”のモデル、典型的な取り組みになった」

「今までの考え方だと、こういう所はマーケットとしては魅力がないと排除された所が、実はできるという実証実験の場にもなるし、参加された企業もチャレンジをしてもらった。

我々が本気になっていろいろやったので、どんどん仲間が集まってきてくれた」

（佐藤 肖嗣アナ）

「そこに暮らす人たちが、よりよく暮らしていけるための環境整備をそこでしようという意味合いが先なんですね」

（山川 信彦 頭取）

「まさに民間企業も入ってきた、地方創生のモデルです」

人口減少などで地方経済の衰退が懸念される中、合併を機に新たなビジネスモデルを構築する「十八親和銀行」。

山川頭取は、銀行を「企業と地域の懸け橋」として、長崎の活路を見出します。

（山川 信彦 頭取）

「同じ、略すと “地銀” になるが『地方銀行』から『地域共創銀行』の “地銀” という存在になったらいい。

お客様の課題解決を、地域愛や郷土愛にあふれた行員たちが、必死になってお客様と頑張って、それが地域の成長につながっていく。そういう好循環になっていくような銀行になっていけばいい。

今は、その入り口だと思う」