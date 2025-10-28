SUPER BEAVER渋谷龍太、初演技で低姿勢「どの面さげてこの場に出たらいいんだろうと」
SUPER BEAVER渋谷龍太が28日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）完成披露試写会に登壇した。
【写真】まるで映画さながら⋯！北川景子をエスコートする佐久間大介
今作は借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・夏希を北川景子、夜の街で暗躍するドラッグの元締め・サトウ役の渋谷が演じている。
普段はバンドで活動し、今作で初演技の渋谷は「どの面さげてこの場に出たらいいんだろうと裏で考えていた」と低姿勢。だが本編ではかなりコワイ姿をみせるそうで光石研は「親父狩りにあうんじゃないかと」と戦々恐々。佐久間大介（Snow Man）は「ずっと言ってるんですよ。ぶーやん（渋谷）に対して！」と笑いを誘った。
一方で「本当に俺がでていいのか。撮影が終わるまで思っていました。僕バンドマンなんですけど20年やってるんです。ある程度のことは知った気になってたんです。でもいざ知らない現場で独特の緊張感と空気のなか。自分がお芝居をしてるのがふわっとしていて。そのときに一緒にお芝居をさせていただいた森田（望智）さん北川さん佐久間がくんが、すごく話しかけてくれて」と共演者のムードに感謝も。
そのおかげか「緊張感を解きほぐしてくれて。場の空気になじませてもらってお芝居が楽しいなと思えました」と笑顔をみせる渋谷に、森田は「サトウさんは口元に手もとにあるんですけど意識されてらっしゃったのかな」とサトウの仕草について直撃。
すると渋谷は「そんな上級レベルの質問来ると思ってない。変な汗でてきちゃった」と目を丸くしてタジタジに。「この役はこうなんだろうなというプロファイリングは一生懸命したのでその結果かな」と振り返ると、内田英治監督は「プロファイリングがすごかった。役の過去とかを全部書き出してきて。過去を掘り起こしてくれるのでそこまで考えてくれるんだと。そういうのが手が動くことにつながっているんですかね」と分析していた。
