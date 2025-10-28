¡ÚMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÛWSÂè3Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬±äÄ¹18²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡¡ÄÌ»»2¾¡1ÇÔ¡¡Âè4Àï¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ
MLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤¬ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬6-5¤Ç±äÄ¹18²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë°Ü¤·¤¿3ÀïÌÜ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½øÈ×¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢4²ó¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯Áª¼ê¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë7²ó¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤Î2ËÜÌÜ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤¬Æþ¤é¤º¡¢5-5¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
10²ó°Ê¹ß¤âÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢18²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÆ¬¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»î¹ç¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö29Æü¤ÎÂè4Àï¤ËÂçÃ«Áª¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º·ë²Ì¡Û
Âè1Àï ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º11-4¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
Âè2Àï ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º1-5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
Âè3Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß-5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º