¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤Øºî¶ÈÉô²ñ¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬¿·Àß
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï28Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÊË¡Îá½ç¼é¡Ë¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î²þÁ±ºö¤äÉÔ¾Í»ö¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÄó¸À¤¹¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò±ÜÍ÷¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç±Æ»³²í±ÊÁ°µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¡£
¡¡ºî¶ÈÉô²ñ¤ÏµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¡¢JFA¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷Ä¹¤äË¡Ì³°Ñ°÷Ä¹¤é6¿Í¤Î¹½À®¡£Íý»ö²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢3¥«·î¤ò¤á¤É¤ËÅú¿½¤¹¤ë¡£
¡¡µÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿®Íê¤Î²óÉü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£