【ロサンゼルス＝平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は２７日、第３戦が行われ、大谷、山本、佐々木の所属するドジャース（ナ・リーグ）がブルージェイズ（ア・リーグ）に６―５で競り勝ち、２勝１敗とした。

延長十八回、フリーマンがサヨナラ本塁打を放った。１番指名打者の大谷は２本のソロ、２本の二塁打で４打数４安打３打点、四つの申告敬遠を含む５四球で、９打席全て出塁。佐々木は八回途中から登板して１回２／３を無失点に抑えた。ＷＳで延長十八回までもつれたのは２０１８年のドジャース―レッドソックス第３戦以来。試合時間６時間３９分はＷＳ史上２番目の長さだった。

第３戦は、２日前に完投したばかりの山本がブルペンで救援の準備を始めたほどの総力戦。延長十八回、ドジャースのフリーマンがサヨナラ本塁打で６時間３９分の激闘にけりをつけた。大谷は佐々木を伴って山本のもとへ駆け寄り、抱き合って喜んだ。「勝ったのが全て」。大谷は、間違いなく立役者の一人だった。

一回に右翼線へ二塁打、三回にＷＳ２号となる右越えソロ本塁打、五回に左中間への適時二塁打ときて、七回に左中間への同点ソロ。ＷＳでの１試合４長打は１９０６年以来、１１９年ぶり２人目の記録だ。その後も、４打席連続の申告敬遠で勝負を避けられるなど攻撃の主力を担い、ポストシーズン史上初の１試合９出塁を記録した。

ポストシーズンの通算本塁打数は１１本となり、日本人最多だった松井秀喜の１０本を上回った。「自分のプレーは後から振り返ればいい。早く帰って寝て、明日に備えたい」。第４戦は、先発マウンドに立つ予定。劇的な一戦の余韻が残る中、勝てばＷＳ連覇に王手がかかる。（帯津智昭）