中原警察署（資料写真）

恋愛感情に乗じて金を詐取する「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」で金をだまし取ったとして、神奈川県警中原署は２８日、詐欺の疑いで、栃木県足利市、会社員の男（３３）を逮捕した。

逮捕容疑は、２０２３年３月２３日から同年５月２０日までの間、交流サイト（ＳＮＳ）で知り合った川崎市中原区在住の３０代男性に、女性を装った上で、キャバクラの同伴違反による罰金の支払いや、入院、手術費が必要などとうそのメッセージを送り、２４回にわたり、現金計約２１７万円を同容疑者が管理する口座に振り込ませてだまし取った、としている。

署によると、男は「私がやったことに間違いありません」と供述、容疑を認めている。

署によると、２３年３月１５日、男性がＳＮＳで自己紹介を投稿。その後、男が偽名を使って女性に成り済まし、ダイレクトメッセージ（ＤＭ）を送った。連絡を重ねていく中で、男は女性の写真を自身と偽って送ったり、キャバクラの店員に成り済ましたりした。２人は直接会ったことや電話をしたことなどもなかった。

不審に思った男性が弁護士に相談。示談しようとしたが成立しなかったため、２４年８月に県警に相談した。同年１０月に署が被害届を受理し、捜査を進めていた。