『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』4周年記念楽曲「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」フルサイズ配信開始！
Happy Elements カカリアスタジオが贈る、ヒーロー育成コマンドバトルRPG『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』から、4周年記念楽曲「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」のフルサイズの配信がスタートした。
また、「あんさんぶるスターズ！！」とのコラボ楽曲第2弾「RISE STAR’S SPIRITS」が2025年11月1日（土）より配信決定！楽曲配信に先立ち、Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）＆キャンペーンもスタートした。
『エリオスR』の如月 レン（CV：石谷 春貴）、ガスト・アドラー（CV：日野 聡）、レオナルド・ライト・Jr（CV：村瀬 歩）、『あんスタ！！』の天城 燐音（CV：阿座上 洋平）、HiMERU（CV：笠間 淳）による歌唱に乞うご期待！●配信情報
『HELIOS Rising Heroes』4周年記念楽曲
「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」
歌唱：ウィル・スプラウト（CV：近藤 隆）、如月 レン（CV：石谷 春貴）、レオナルド・ライト・Jr（CV：村瀬 歩）、ビリー・ワイズ（CV：中島 ヨシキ）、ニコ（CV：堀江 瞬）
作詞：結城 アイラ
作曲/編曲：徳田 光希
配信中
配信リンクはこちら
https://fwinc.lnk.to/VbrDI8
＜収録内容＞
01.WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!
02.WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE! (Instrumental)
「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」歌い分け付き歌詞はこちら
https://utaten.com/specialArticle/index/9577?utm_source=twitter&utm_medium=web&utm_campaign=helios_stargazing
「RISE STAR’S SPIRITS」Pre-add/Pre-saveキャンペーン
実施期間 10月31日（金）23時59分まで
対象サービス：
Apple Music：Pre-add（プリアド）
Spotify：Pre-save（プリセーブ）
特典：「RISE STAR’S SPIRITS」高画質版ジャケット画像
※Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）実施者全員配布
※Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）とは？
Apple MusicのPre-Add（プリアド）、SpotifyのPre-Save（プリセーブ）は、リリース前の楽曲を事前に予約できる機能です。 登録しておくと、配信開始後に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加されます。
『エリオスR』×『あんスタ！！』コラボ楽曲第2弾
HELIOS Rising Heroes×あんさんぶるスターズ！！
「RISE STAR’S SPIRITS」
歌唱：如月 レン（CV：石谷 春貴）、ガスト・アドラー（CV：日野 聡）、レオナルド・ライト・Jr（CV：村瀬 歩）、天城 燐音（CV：阿座上 洋平）、HiMERU（CV：笠間 淳）
作詞：松井 洋平
作曲：堀江 晶太
編曲：篠崎 あやと、堀江 晶太
2025年11月1日（土）配信
Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）はこちら
https://link.fans/helios-r-rise-stars-spirits-ppcp
＜収録内容＞
01.RISE STAR’S SPIRITS
02.RISE STAR’S SPIRITS (Instrumental)
(C)2019 Happy Elements K.K
