»³²¼Èþ·î¡¢¸ª½Ð¤·ÍÅ±ð¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç...¹ñÊõµé¤ÎÈþ¤·¤µ¡¡¤¹¤é¤ê¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÉº¤¦¿§µ¤¤Ë¥É¥¤Ã
¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬2025Ç¯10·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
½Ð±é±Ç²è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤ÏÉñÂæ°§»¢¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¸ª¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤ß¤¨¤ë¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£