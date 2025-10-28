【発達する低気圧】３１日（金）～１１月１日（土）日本を通過

この週末は、「低気圧」が発達しながら日本を横断する、最悪のコースを取りそうです。この「低気圧」は、中心気圧が２４時間で２４hpaを超える急速な気圧低下となるような『爆弾低気圧』の可能性もあります。

気象庁では「⻄⽇本は３１ ⽇（金）に、東⽇本は３１⽇（金）から１１月１⽇（土）にかけて⼤⾬や荒れた天気となり、警報級の⼤⾬となるおそれがある。」

そして「北⽇本では１１月１⽇（土）から２⽇（日）頃にかけて、発達する低気圧の影響で⼤荒れとなり、低気圧の発達の程度等によっては警報級の⼤⾬や⼤しけとなるおそれがある。」 と警戒を呼びかけています。

３１日（金）～１１月２日（日）の、１１月４日（火）までのを画像で掲載しています。

雨風シミュレーション３１日（金）～１１月２日（日） 列島大荒れか

「低気圧」と思われる「反時計回りの渦」が３１日（金）～１１月１日（土）に日本列島に沿うように通過します。風の矢印は、風速２０m以上の予想も現れ『台風並みの暴風』となるおそれがあります。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。気象庁から発表される最新の気象情報に注意してください、「暴風や大雨に関する情報」などが発表される可能性があります。

３連休前半は雨マーク多い（２９日（水）～１１月４日（火））

全国各地の１１月４日（木）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。３１日（金）～１１月１日（土）は、雨のところが多いでしょう。ただ、晴れる傾向高いといわれる『晴れの特異日』の、１１月３日（月祝）は晴れの予想が多くなっています。

