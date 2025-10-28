¿È¶á¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ËÅ¾µ¡¡¡¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×10·îËö¤ÇÀ¸»º½ªÎ»¡ÚÆÁÅç¡Û
¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×¤ÎÀ¸»º¤¬¡¢10·îËö¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡£
À¸»ºÃæ»ß¤ÎÇØ·Ê¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊØÍø¤Çµ¤·Ú¤Ê50cc
Çã¤¤Êª¤ä¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡£
¤½¤ÎÀ¸»º¤¬10·îËö¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÉáÃÊ³¹Ãæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¶á¾ì¤ÎÇã¤¤Êª¤È¤«¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤¤Êª¹Ô¤¯¤Ë¤â°ìÈÖÊØÍø¤«¤È»×¤¦¡×
¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ï·Ú¤¯¤Æ¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢²Á³Ê¤ä°Ý»ýÈñ¤â°Â²Á¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤ÎÂ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Ê¤¼À¸»º½ªÎ»¡©
¤Ê¤¼¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤«¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï11·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬À©¤Î¶¯²½¡×¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿·¤¿¤Êµ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¯¡¢¹ñÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥áー¥«ー¤¬À¸»º½ªÎ»¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸©Æâ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¡×
Â¿¤¯¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò¼è¤ê°·¤¦¸©Æâ¤ÎÈÎÇäÅ¹¤Ï¡Ä¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÆÁÅç»ÔÆó¸®²°Ä®¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¤¥¯ÈÎÇäÅ¹¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Æ¬¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÈÎÇä¤ä½¤Íý¤ò¹Ô¤¦»³¶¶¾¦²ñ¡£
Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¸»ºÃæ»ß¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê»³¶¶¾¦²ñ¡¦»³¶¶ëÙÎ¼¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¸¶ÉÕ¤ÏÊØÍø¤Ê¾è¤êÊª¡¢°Â¤¯¤Æ¤³¤ó¤ÊÊØÍø¤Ê¾è¤êÊª¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¡¢À½ÉÊ¤Î²þÂ¤¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥áー¥«ー¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤á¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥áー¥«ー¤¬À¸»º½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³¶¶¾¦²ñ¡¦»³¶¶ëÙÎ¼¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤â¤¦¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂ¨¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×
¡Ö±óÊý¤«¤é¤ªÇã¤¤µá¤á¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡×
¢£¿·´ð½à¤Ç¤Ï125cc°Ê²¼¤Ë
º£¸å¡¢¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÓµ¤¥¬¥¹µ¬Äê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï125CC°Ê²¼¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï4kw°Ê²¼¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¿·´ð½à¥Ð¥¤¥¯¤Ï10Ëü±ßUP¡©¡ª
¡Ê»³¶¶¾¦²ñ¡¦»³¶¶ëÙÎ¼¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÁ´Ä¹¤âÄ¹¤¤¤·¡¢¾¯¤·¥·ー¥È¤â¹â¤¤¡¢½÷À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤¬¤ä¤ê¤º¤é¤¤¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¸Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¼Ö¹â¤¬¹â¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ö¡Êµì·¿¡Ë¸¶ÉÕ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È½Å¤µ¤¬Á´Á³°ã¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡×
¡Ö ¥¨¥ó¥¸¥ó¼«ÂÎ¤â½Å¤¿¤¤¡¢¥µ¥¤¥º¤â¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂç¤¤¤¡¢¥ï¥ó¥µ¥¤¥ºÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿·´ð½à¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ïµì·¿¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢10Ëü±ß¤Û¤ÉÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤ÏÇ¯Æâ¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºàÃæ¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò¸«¤ËÍè¤¿¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê µÒ¡Ë
¡Ö¸¶ÉÕ¤¬²õ¤ì¤¿¤«¤é¡Ê¿··¿¤Ï¡Ë¤É¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤¿¡×
¡Öº£Æü¸«¤¿¤éµì·¿¤Î¿·¼Ö¤â¤¢¤ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×
¢£¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¡ÖEV¥Ð¥¤¥¯¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¾è¤êÊª¤¬¡ÖÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤ÏÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£
¸«¤¿ÌÜ¤äÂç¤¤µ¤Ï¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÅÅµ¤¤ÇÁö¤ë¤¿¤á¥¬¥½¥ê¥ó¤¬É¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êµ¼Ô¡¦EV¥Ð¥¤¥¯ÂÎ¸³¡Ë
¡Ö·Ú¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÇÓ¥¬¥¹¤Ï0¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ÇEV¥Ð¥¤¥¯¤¬¾è¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¤¬¡ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¢£¿È¶á¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬Âç¤¤ÊÅ¾µ¡
¡Ê»³¶¶¾¦²ñ¡¦»³¶¶ëÙÎ¼¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×
¡Ö¼Ò²ñ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤Î¡¢º£Æü¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÈË±É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬²õ¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¾¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇÄ¹Ç¯¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¡£
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£