£±£±·î£µÆü¤Î¡ÖÄÅÇÈËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë£²£¸Æü¡¢½©ÅÄ¸©ÃË¼¯»Ô¤Î¹â¹»¤ÇÂçÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÁÛÄê¤Î·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤È°ì½ï¤ËÃÏ°è¤Î±à»ù¤âÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¼¯¹©¶È¹â¹»¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤Ë¡¢ÄÅÇÈ¤«¤é°ì»þÅª¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤È¤·¤ÆÃË¼¯»Ô¤«¤é»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££²£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤Ï¡¢½©ÅÄ²¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É£¹¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·ÂçÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤¿Á¥±Û¤³¤É¤â±à¤Ï¡¢¹â¹»¤«¤é¤ª¤è¤½£µ£°£°£í¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±à»ù£¶£°¿Í¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±à¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÈòÆñ¾ì½ê¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡££³Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬£±³¬¤Î¾º¹ß¸ý¤Þ¤Ç±à»ù¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÈòÆñ¾ì½ê¤È¤Ê¤ë£³³¬¤ÎÉô²°¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË¼¯»Ô´íµ¡´ÉÍý²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÄ¿¹¤«¤é¿·³ã¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç£±£°¡¥£¸£í¤ÎÄÅÇÈ¤¬£³£°Ê¬¤ÇÃË¼¯¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃË¼¯¹©¶È¹â¹»¤Ï¤ª¤è¤½£¶£°£°¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹»¼Ë¤Î£³³¬¤Ï³¤È´£±£µ¡¥£¶£í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ÃË¼¯¹©¶È¹â¹»¤ÏÇ¯¤Ë£²²ó·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÃÏ°è¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤É¤È¹çÆ±¤Ç·±Îý¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
