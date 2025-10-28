2014年にリリースされたスマートフォン向けゲームアプリ『ねこあつめ』で世界中に知られることになったのが、名古屋にある株式会社ヒットポイントというゲーム開発会社です。

『ねこあつめ』は2017年にニンテンドー3DS版、2018年にPlayStation VR版が配信され、2023年にMeta Quest向けに『もっと！ ねこあつめ』がリリースされました。

同社から今度はMeta Quest向けに『いぬあつめ VR』が2025年冬にリリースされることが発表されました。

ゲームの特徴

・総勢18匹のいぬたちが過ごす「広場」で愛犬となる一匹と出会おう！

・いぬを呼んだり、おやつ・おもちゃで仲良くなって信頼度アップ！

・いぬたちは図鑑やアルバムで管理。コレクション要素も充実♪

・爽快感あふれるディスク投げ体験！

・3種のドッグコンテストで愛犬を活躍させよう！

・ログインボーナスやショップ機能で遊ぶほど賑やかに♪

同社のプロジェクトマネージャー、新谷亮さんに『もっと！ ねこあつめ』との違いなどを聞いてみました。

ーー『もっと！ ねこあつめ』と『いぬあつめ VR』の違いは？

新谷：『もっと！ ねこあつめ』は、『ねこあつめ』の世界をプレイヤー自身が体験できることをコンセプトにした作品です。スマートフォン版と同様に、「ねこのしぐさを観察する」ことを主目的としたゲーム性になります。

一方で『いぬあつめ VR』は『ねこあつめ』のゲーム性をベースにしつつ、「プレイヤーとの絆」をテーマに掲げています。プレイヤーが「いぬ」とより深く接していけるような新たな要素を追加しています。

ーー米ドルを意識した価格の理由は？

新谷：『もっと！ ねこあつめ』や『いぬあつめ VR』の価格設定は、Meta Quest 向けタイトルであることを踏まえています。Meta Quest は海外ユーザーの割合が非常に高いため、海外市場での販売を意識し、米ドル基準で見やすい価格（19.99ドル/14.99ドル）に設定しています。

※『もっと！ ねこあつめ』の価格は19.99ドル/2208円、『いぬあつめ VR』の価格は14.99ドル/2300円

ーー『もっと！ ねこあつめ』と『いぬあつめ VR』で5ドルの価格差があるのはなぜ？

新谷：『もっと！ ねこあつめ』はおかげさまで多くの皆様に好評をいただきましたが、一部「少し高い」というご意見もいただいております。それを踏まえて『いぬあつめ VR』ではもう少し手に取りやすい価格設定にいたしました。

ーー総勢18匹の登場するいぬの犬種は？

新谷：個性あふれる総勢18匹のいぬが登場しますが、犬種としては6犬種になります。

ーー「ねこの次はいぬ」だと誰しもが思うが、『ねこあつめ』から10年以上経過した後で『いぬあつめ VR』のリリースになった理由は？

新谷：「ねこの次はいぬ」という声は確かに以前から多くいただいていましたが、私たちとしては”ただの犬版”ではなく、”犬らしい魅力”や”プレイヤーとの絆”をしっかりと伝えられる形にしたいと考えていました。そのため、すぐに着手するのではなく、開発体制の整備や企画の熟成を経て、今回ようやく形にすることができました。

ーー『いぬあつめ VR』も『ねこあつめ』のようにシリーズ展開していく予定？

新谷：はい、様々な形で展開していけたらと思っています。どうぞご期待くださいませ。

ーーありがとうございました。

「犬を飼いたいけど飼えないあなた」「ただただ癒されたい人」「MRで現実×バーチャルの融合を体験したい人」におすすめだという『いぬあつめ VR』は、2025年冬のリリース予定です。

対応機種は、Meta Quest 3、Meta Quest 3S、Meta Quest Pro、Meta Quest 2。

『いぬあつめ VR』公式サイト

https://www.hit-point.co.jp/games/inuatsume_vr/[リンク]

※Meta QuestはMeta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。

※画像提供：株式会社ヒットポイント

