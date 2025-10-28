Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ネタバレは自衛してください！」「自分が見える世界を美しくしてください！」5大ドームツアー『BABEL no TOH』スタート
3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
10月27日（月）の放送の冒頭では、25日より開幕した5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」について触れました。
（※放送当時の内容です）
――ミセスのグループ史上最大規模となる5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤでスタートしました。ツアーはこのあと、11月1日（土）〜11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム、11月8日（土）〜11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡、11月15日（土）〜11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪、12月15日（月）〜12月16日（火）東京都・東京ドーム、12月19日（金）〜12月20日（土）東京都・東京ドームと続いていきます。全12公演をおこない、合計55万人の動員を予定しています。
大森：今週は、369回目！ 10月27日！よろしくお願いします!!
若井・藤澤：よろしくお願いします！
大森：もういろいろ解禁されましてですね……なんと「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」も始まっている！
若井：始まっていますよ！
大森：ネタバレは自衛してください！ みんなもなるべく（ネタバレ）してほしくないけど……しょうがない！ 自分が見える世界を美しくしてください！ よろしくお願いします!!
番組では他にも、ミセスがMCをつとめるTBSテレビ系の冠番組「テレビ×ミセス」の第2弾（11月3日(月・祝)20:55〜2時間SP放送）などについて語る場面もありました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
