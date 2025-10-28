ラグビー日本代表は２８日、１１月の欧州遠征でのテストマッチ４連戦に向け、東京・府中市で練習を公開した。気温約１５度と肌寒いグラウンドに約６００人のファンが集まり、熱い視線を浴びながら約２時間、大粒の汗を流した。

格上５連戦の第１戦（２５日）、オーストラリア代表には１４―１９で惜敗し大金星を逃した。第２戦は、１１月１日（日本時間２日）に世界ランク１位のＷ杯王者・南アフリカ代表に挑む。日本が３４―３２で歴史的勝利を挙げた２０１５年イングランドＷ杯から１０年の節目だ。当時指揮したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ、６５）は「特別な試合になる。さらに良いチームになれるポテンシャルを秘めている」と“ブライトンの奇跡”再現を期待した。

社会現象にもなった「五郎丸ポーズ」でクラスの人気者になったＷＴＢ石田吉平（２５）＝横浜＝は当時は中学生。１６７センチ、７５キロの小兵は牛若丸さながら「次は自分たちが夢を見せたい」と血気盛んに巨人狩りを宣言。チームは２９日に渡英する。