¡¡ÂçÁêËÐ¤ÎËëÆâ¡¦¶×¾¡Êö¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎÉô²°½É¼Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä«·Î¸Å¤Ç¡¢¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£¹Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡Ê£±£µÆü¡Á£±£¹Æü¡Ë¤«¤é£²£²Æü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÁá¤¯Ì²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢¾¯¤·»þº¹¤Ü¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áá¤¯Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¡¢Ä«¤âÁá¤¯ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢£µ»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤ÏÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½é¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¾ì½ê¤Ï£³¾¡£±£²ÇÔ¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¸å¤ÏÂÎ½Å¤¬£µ¥¥í¤Û¤ÉÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢µÕ½±¤ò´ü¤¹¶å½£¾ì½ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö´Ä¶¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾ì½êÁ°¤Ê¤Î¤Ç·Î¸Å¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£