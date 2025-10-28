KNBËÌÆüËÜÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ïº£·î¤À¤±¤Ç3·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Èï³²¤òËÉ¤´¤¦¤È¸©¤Ï¤­¤ç¤¦¶ÛµÞ¤Î²ñµÄ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤ò°ú¤­´ó¤»¤ë¥«¥­¤Î¼Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¡¢ÉÔÍ×¤Ê¥«¥­¤ÎÌÚ¤ÏÀÚ¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£

²ñµÄ¤Ë¤Ï¸©¤ä³Æ»ÔÄ®Â¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ¤Ç¤Ïº£·î24Æü¤ËÎ©»³Ä®¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤ÇÌÚ¤Î¤»¤óÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ´éÌÌ¹üÀÞ¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤Ë¤ÏÆîÅ×»Ô¤ÎÊ¡¸÷ÃÏ°è¤ÇÄí¤Î¥«¥­¤Î¼Â¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿75ºÐ¤Î½÷À­¤¬¥¯¥Þ¤Ë¤«¤Þ¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¤Ø¤ÎÈï³²¤Ïº£·î¤À¤±¤Ç3·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¯¥Þ¤¬ËÜÍèÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²ñµÄ¤Ç¤ÏÈï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤ò°ú¤­´ó¤»¤ë¥«¥­¤Î¼Â¤òÁá¤á¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¿½¤·¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¸©¤Ï¼ý³Ï¤¹¤ë»þ¤ÏÉÕ¶á¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿ÉÔÍ×¤Ê¥«¥­¤ÎÌÚ¤ÎÈ²ºÎ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¸©¼«Á³ÊÝ¸î²Ý¡¡Ä«»³¹°¹¯²ÝÄ¹
¡Ö¸©¤È¤·¤Æ¤â»ÔÄ®Â¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë´íµ¡´¶¤Î¤¢¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Î´Ä¶­¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

º£·î¡¢¸©Æâ¤Î¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ï¤­¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Ë329·ï¤Ç¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤ª¤È¤È¤·10·î¤Î·ï¿ô¤ò¤¹¤Ç¤Ë70·ï°Ê¾å¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£