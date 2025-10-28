森田望智、格闘家の役作りで半年間7キロ増量「寝る前にステーキ」 体型の変化に北川景子らも驚き
俳優の森田望智が28日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）完成披露試写会に登壇した。格闘家を演じ、半年間で7キロ増量したという森田が役作りの裏側を明かした。
【写真】きゅんがすごい⋯！北川景子をエスコートする佐久間大介
今作は借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。主人公・夏希を北川、夏希に手を差し伸べ、ボディガードとして手を組む多摩恵を森田が演じている。
トレーニングの日々を振り返り森田は「監督に格闘技のレベルを聞いたときに明確に何キロ増やしてくださいとか、どこまでうまくなってくださいとはなかったんですけど、うまかったらそういう脚本にするし、上手にならなければそういう脚本にします、と私次第でお話が変わってしまうのかなと、自分二プレッシャーをかけるところから始まった」と回想。
北川いわく「大きさが全然違う」と体格にもかなりの変化があったようで、佐久間大介が「本当にこういう感じです」と胸板を手で表現すると「それは言い過ぎです」と苦笑。北川は「初めてお会いした、私の知っている森田望智さんの大きさではなかったのでびっくりしましたし、撮影中も筋力や体格が落ちないようにすごく努力してジムに行ったり、食事に気をつけていたのを見ていたので早く終わらせてあげてくれって（笑）」と心の叫びを明かした。
森田は「お肉とお米ばっかり食べてました。寝る前にステーキとか焼いて…。動いたら痩せてしまったり」と驚かせ、「格闘技の戦う気持ちがわからなかったですけど、戦っていると生きている実感がわいてきて、このために多摩恵ちゃんは格闘技をしてるんだなとわかったことが役をつかめる手がかりになった」と胸張っていた。
