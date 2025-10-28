°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¡¡½é¸øÈ½¡¡ÉÙ»³¸©Æâ¤Î¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¸µ¿®¼Ô¤Ï
3Ç¯Á°¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍýÂç¿Ã¤ò½Æ·â¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎî´¶¾¦Ë¡¤äÀ¯³¦¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î¸µ¿®¼Ô¤Ï¡ÖºÛÈ½¤ÇÀ¯¼£²È¤È¶µÃÄ¤Î´ØÏ¢¤Ê¤É¿¼¤¤¤È¤³¤í¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯7·î¤Ëµ¯¤¤¿°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¡£»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬¤¤ç¤¦ÆàÎÉÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç»³¾åÈï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£Èï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤ÏÊì¿Æ¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡È¤Ë¸¥¶â¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡×
¸µ¿®¼Ô¤Î½÷À¤ÏÃ¦²ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¶µÃÄ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÌ¾ÌÜ¤Ç¡¢1700Ëü±ß¤ò¸¥¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µÃÄ¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶á¤Å¤¡¢Æþ²ñ¤ä¸¥¶â¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹ª¤ß¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¯³¦¤È¶µÃÄ¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÊ¤¬¶µÃÄ¤Î¿®¼Ô¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É×¤Ï¡Ä
¡Ö»¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»¦¿Í¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»¦¿Í¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬µÄ°÷¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸µ¿®¼Ô
¡Ö¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Í¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À¯¼£²È¤ÎÎ¢¤Î¤³¤È¡¢¶µÃÄ¤È¤É¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡ÊºÛÈ½¤Ç¡ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
»³¾åÈï¹ð¤Ø¤ÎÈ½·è¤ÏÍèÇ¯1·î21Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£