¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¹×¸¥¡¡È¬Â¼ÎÝÁª¼ê¡ÊÉÙ»³»Ô½Ð¿È¡Ë3»î¹çÏ¢Â³ 2·åÆÀÅÀ¤Î³èÌö¡¡ÊÆ£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«ー¥º
¥¢¥á¥ê¥«¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëNBA¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º½êÂ°¤ÇÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤ÎÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤Ï¡¢3»î¹çÏ¢Â³ 2·åÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¤¹¡£
È¬Â¼ÎÝ¤Î¹ë²÷¥À¥ó¥¯¤¬¤µ¤¯Îö¤Ç¤¹¡ª
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î25Æü¤Î»î¹ç¡¢Ì£Êý¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶õÃæ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥ó¥¯¤ÇÃ¡¤¹þ¤à¥¢¥ê¥¦ー¥×¤Ê¤É¡¢È¬Â¼¤Ï¤³¤Î»î¹ç23ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¥Áー¥à¤Îº£¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÀ°Õ¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤Ë¡¢¥À¥ó¥¯¥·¥åー¥È¤Ê¤É18ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤ÆÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ï108ÂÐ122¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤Ï¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È2ËÜ¤Ê¤É3»î¹çÏ¢Â³2·åÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë16ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£