£Ë£Ä£Ä£É¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤È¡ÖÀ¸À®£Á£É¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡ÄÃøºî¸¢¤ËÇÛÎ¸¤·¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÂÐ¾Ý¤òÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ÂÄê
¡¡£Ë£Ä£Ä£É¤Ï£²£¸Æü¡¢ÊÆ¥°¡¼¥°¥ë·ÏÎó¤Î¥°¡¼¥°¥ë¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¶¨¶È¤·¡¢¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤äÀ¸³è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸À®£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò£²£°£²£¶Ç¯½Õ¤Ë»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÂÐ¾Ý¤òµöÂú¤òÆÀ¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãøºî¸¢¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À¸À®£Á£É¤Î¸¡º÷¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤ÎÀ¸À®£Á£É¡Ö¥¸¥§¥ß¥Ë¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡£²Á³ÊÈæ³Ó¥µ¥¤¥ÈÂç¼ê¡Ö¥«¥«¥¯¥³¥à¡×¤ä²»³Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡×¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¬¡×¤Ê¤É£¶¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¸¾Ï¤ä²»À¼¤Ç¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë¡£
¡¡£Ë£Ä£Ä£É¤Ïº£¸å¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¤âÄó·È¤ò¹¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢ÂÐ²Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£¾¾ÅÄ¹ÀÏ©¼ÒÄ¹¤ÏÆ±Æü¤Î´ë¶È¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¡ÊÍøÍÑ¼Ô¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ë¶È¤Î¡ËÎ¾Êý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡À¸À®£Á£É¤Ë¤è¤ëµ»ö¤Ê¤É¤ÎÌµÃÇÍøÍÑ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Ãøºî¸¢¿¯³²¤ÎÁÊ¾Ù¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®£Á£É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ³ÎÊÝ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£