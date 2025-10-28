ÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¡¢38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¥Ö¥ë¡¼¥Ø¥¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ²áµî¤Ë¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤é¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡²Î¼ê¤ÎÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¤¬27Æü¡¢Instagram¤Ç38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ø¥¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ö¥ë¡¼¥Ø¥¢¤ÎÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¡õ±ÊÌî²ê°ê¤È¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤È¤ªÇñ¤Þ¤ê²ñ¤ò¤·¤¿ºÝ¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê38¡Ë¤È¥¦¥µ¥®¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËË¬¤ì¤¿½ÂÃ«¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿ÀÄ»³¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Ø¥¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµ»öËÜÆü38ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªÆü¡¹»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢ËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£38ºÐ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤à¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢À±Ìî¸»¡Ê44¡Ë¡¦MEGUMI¡Ê44¡Ë¡¦¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ç½ËÊ¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥¹¥Æ¥¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¥Æ¥ë¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë