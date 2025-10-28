今月（10月）24日、岡山市の中心部で、女性がアライグマとみられる動物に噛まれる被害が発生しました。中心市街地で起きた出来事に付近の住民からは不安の声が聞かれました。

【写真を見る】かまれた傷跡 穴の開いたスニーカー 現場は保育園や学校もあるエリア

（竹内大樹キャスター）

「岡山市北区伊福町、市街中心部のこちらの閑静な住宅街の路上で、今月24日夜8時ごろ女性がアライグマとみられる小動物に足を噛まれたということです」



（近くに住む人）

「怖いです。心配過ぎて外に出たくない」

被害に遭った女性から提供された画像です。噛まれた付近を中心に足が腫れています。

履いていたスニーカーにも大きな穴が開いています。

女性は近くに住んでいて、飼い犬の散歩中にアライグマとみられる動物3匹に襲われたということです。

現場はJR岡山駅から約900メートル、保育園や学校などが立ち並ぶエリア

JR岡山駅からは、北に直線距離で約900メートル。周囲には保育園や学校などが立ち並び、多くの子どもたちが行き交うエリアです。中心市街地で起きた出来事に付近の住民からは不安の声が聞かれました。



「怖いねえ。きのう回覧が回ってきたんです。それで初めて知った。」

「Q．このあたりに住まれて何年ですか？」「40年くらいかな。」「そういう被害の話を聞いたことは？」「ない」「夜に犬の散歩しますか？」「します。」「9時とか10時とか結構遅い時間にもします。」「Q．アライグマは夜行性ですが？」「ちょっとドキドキしてきました。小さい犬なので、私よりこの子たちに被害があったら怖いなと」

岡山市の環境保全課に対処を聞いてみた

岡山市の環境保全課は、野生動物に遭遇した場合はむやみに近づいたり、刺激したりしないこと、また噛まれてしまった場合は感染症のおそれもあるため早めに医療機関を受診することを呼びかけています。



環境省によりますと、アライグマは山の中だけでなく、屋根裏や廃屋など身近な場所にも潜んでいるので、注意が必要だということです。