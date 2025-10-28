¹âÎÂ»Ô¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ë¡Ö¥Þ¥Ä¥¿¥±¡×¤º¤é¤ê¡¡²¬»³¸©»º¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß100¥°¥é¥à4000±ß¤«¤é7000±ß
½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÂåÉ½¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥Þ¥Ä¥¿¥±¡×¤Ç¤¹¡£ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÎÂ»Ô¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ç¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿ô¤¬Æþ²Ù¤·¡¢º£¤¬ºÇÀ¹´ü¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹âÎÂ»Ô¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ë¡Ö¥Þ¥Ä¥¿¥±¡×¤º¤é¤ê¡¡²¬»³¸©»º¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß100¥°¥é¥à4000±ß¤«¤é7000±ß
½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎÂåÉ½¡Ö¥Þ¥Ä¥¿¥±¡×¤¬¤º¤é¤ê¤È¤Ê¤é¤Ó¤Þ¤¹¡£¹âÎÂ»ÔÄÅÀîÄ®º£ÄÅ¤ÎÄ¾Çä½ê¤Ç¤ÏÀèÆü¤Î±«¤È¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ÇÆþ²Ù¤¬Áý¤¨¡¢ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎÂ»Ô¤ä¿·¸«»Ô¤Ê¤É²¬»³¸©»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î100¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê4000±ß¤«¤é7000±ß¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÏÉÊÄê¤á¤·¤Ê¤¬¤éÇã¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°æ¸¶»Ô¤«¤é¤ÎµÒ¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Ç¤¹¤Í¡¢Áª¤Ö¤Î¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤«¤·¤ÞÀÄ²Ì¡¡²ÈÅç½¨Åµ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ì£¤È¹á¤ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
º£Ç¯¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ï¡¢½ë¤µ¤ÇÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Íè·î¡Ê11·î¡ËÃæ½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¼ý³Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£