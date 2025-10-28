スパーズがホーム開幕戦でグレッグ・ポポビッチ前HCの功績を称えるバナーを公開

サンアントニオ・スパーズは、10月28日（現地時間27日、日付は以下同）にホームのフロストバンク・センターでトロント・ラプターズへ一度もリードを許さず、121－103で完勝して4勝0敗とした。

今シーズンでNBA参入後50シーズン目となるスパーズが、開幕4連勝をマークしたのは2017年以来、フランチャイズ史上5度目。31日のマイアミ・ヒート戦でも勝利できれば、球団最長記録を更新することとなる。

現在スパーズはビクター・ウェンバンヤマやステフォン・キャッスル、デビン・バセル、ハリソン・バーンズ、ケルドン・ジョンソンらが主力を務め、ケガのため出遅れているディアロン・フォックスとケリー・オリニク、ジェレミー・ソーハンらが戻ることで、戦力はさらに増すことになる。

そうした中、スパーズはホーム開幕戦となった27日のブルックリン・ネッツ戦から、永久欠番のユニフォームが並ぶアリーナ天井のバナーに、“POP 1,390”を新たに掲げた。これは1996－97シーズン途中から2024－25シーズン序盤まで、約29シーズンもスパーズで指揮を執ってきたグレッグ・ポポビッチHC（ヘッドコーチ）の功績を称えるもの。

昨年11月に軽い脳卒中を発症したことで、ポポビッチは昨シーズンを休養し、今年5月に指揮官の座を退任し、球団のバスケットボール運営部門社長へ就任。スパーズ5度の優勝すべてを指揮し、NBA史上最多となるレギュラーシーズン通算1390勝（824敗／勝率62.8パーセント）を残してきた。

その周囲には5度の優勝すべてを主力として勝ち獲ったティム・ダンカン（21番）、4度の優勝に大きく貢献したマヌ・ジノビリ（20番）とトニー・パーカー（9番）もあり、ポポビッチHCも含めて彼らは全員、バスケットボール殿堂入りを果たしている。

今シーズンから、スパーズはミッチ・ジョンソンHCが正式にチームを率いているとはいえ、ポポビッチHCの影響力は計り知れない。NBA史上有数の指揮官だけに、永久欠番の選手たちとともにホームアリーナのバナーの1つとして掲げられるのは十二分にふさわしいと言っていいはずだ。