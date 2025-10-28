「秋の羽織りない」問題 →【GU】で解決！ センス抜群♡「おしゃれジャケット」

防寒しながらおしゃれに決まる、秋の羽織りを探しているなら【GU（ジーユー）】をチェック。レザー調素材、デニム、コーデュロイ、ボア付きなど秋らしくて今っぽい素材を使ったおしゃれなジャケットが勢ぞろいしています。さっと羽織るだけで秋のコーディネートが垢抜ける、大人世代にぴったりのジャケットをGUでぜひゲットして。

高見え間違いなしのレザー調ジャケット

【GU】「フェイクレザーハリントンジャケット」\5,990（税込）

丸みのあるシルエットで、クラシカルなムードも漂わせるレザー調素材のジャケット。ほどよい光沢と、やわらかそうな見た目で高見えも叶えられそうです。デニムやチェックシャツと合わせてカジュアルに着こなしたり、きれいめなワンピースの上から羽織って上品なコーディネートを作ったり、幅広い楽しみ方ができそう。カラーはブラックとダークブラウンの2色展開です。

襟元に注目！ 着回しがきくデニムジャケット

【GU】「デニムジャケット」\2,990（税込・セール価格）

コーデュロイの襟がデザインのポイントになった、着回し力の高そうなデニムジャケット。公式サイトには、「背面にあるギャザーもデザインポイント」、「裾にかけて丸みのあるシルエット」と紹介があり、デザインへのこだわりもさすがGUと言えそう。カラーはナチュラルとネイビーの2色で、どちらも襟はブラウン。ミニ丈からロング丈まで、さまざまなボトムスと合わせやすい着丈です。

ぐっと秋めくコーデュロイジャケット

【GU】「コーデュロイジップシャツジャケット + E」\2,990（税込）

畝の幅がほどよいコーデュロイ素材を使ったシャツジャケット。コーデュロイの独特な素材感により、羽織るだけでコーディネートがぐっと秋らしい雰囲気になります。同じ素材を使ったスコートも発売されており、セットアップ風に着こなすのおすすめ。全3色展開のうち、明るいコーディネートに仕上げるならナチュラル、落ち着いた大人っぽい着こなしを作るならネイビー、万能に使える1枚ならブラウンがぴったりです。

ボア素材があたたかそうなショート丈ジャケット

【GU】「ボアフライトジャケット + EC」\6,990（税込）

もこもことしたボア素材を襟や袖口などにあしらった、あたたかそうな見た目のフライトジャケットも登場。公式サイトによると、「しっかりとした厚みがありながらも軽い素材を使用」とのことで、寒さ対策にも着心地の良さにも期待できそうです。ショート丈でバランスがとりやすく、パンツでもスカートでも、さまざまなボトムスと相性よく着こなせるはず。カラーは着回しやすい、ブラックとダークブラウンの2色展開です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W