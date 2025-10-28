ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¡ß·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¥³¥é¥Ü¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¸ø³«¡ª¥Ç¥ó¥¸¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤～¡×¤ÈÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤È¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖIRIS OUT¡×¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°²è¤â¸ø³«
¡ÖIRIS OUT¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤～¡×¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥á¥é¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII DENJI - IRIS OUT¡×¤¬¡¢¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¸ø¼°TikTok¡Ê@chainsawman_pr¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kenshiyonezu_08¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö1991¡×
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖKICK BACK¡ÊHudson Mohawke Remix¡Ë¡×
2025.10.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖKICK BACK¡ÊTomggg Remix¡Ë¡×
2026.02.26 ON SALE
ANALOG¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
¢¨Í¢ÆþÈ×¤ÎÆÃÀ¾å¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÀ½Â¤¤äÍ¢Á÷¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÇäÆü¤¬¿ô¤«·îÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖKAWAII DENJI - IRIS OUT¡×TikTok¥¨¥Õ¥§¥¯¥È
https://vt.tiktok.com/ZSHv3G4DuFBg9-D5zYn/
·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://chainsawman.dog/movie_reze/
ÊÆÄÅ¸¼»Õ OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/