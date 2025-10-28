北朝鮮による拉致被害者家族が28日、来日中のアメリカのトランプ大統領と面会しました。県内の拉致被害者、市川 修一さんの兄・健一さんは「拉致問題を改めて認識してくださったのでは」と解決に向けて期待を寄せました。



日米首脳会談などのため27日に来日したアメリカのトランプ大統領。来日は約6年ぶりで第2次トランプ政権発足後、初めてです。



拉致被害者家族は28日午前11時半からルビオ国務長官と面会する予定でしたが、その直前にトランプ大統領が現れ、面会が実現しました。拉致被害者家族との面会は今回で3回目です。会場には県内の拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さんの姿もありました。





トランプ大統領は拉致被害者家族に対し、拉致問題は「常に心の中にある」と述べ、解決に向けて「できるすべてをやる」と表明しました。（市川修一さんの兄・健一さん）「忙しい中を会えるか会えないかということだったが、6年ぶりにお会いできて、拉致問題を新たに認識してくださったと思う」米朝首脳会談にも意欲を見せているトランプ大統領。市川さんは会談の足掛かりに拉致被害者家族や高市総理と面会したことは大きな意義があると強調しました。（市川修一さんの兄・健一さん）「トランプ大統領が就任早々、金正恩総書記と会うと言った。会談はいつになるかわからないが、米朝首脳会談の前に私たち家族、総理との会談は大きな意義があると思う」家族たちは面会を機に「問題解決に向けて具体的な動きに転じてほしい」と訴えていました。