¡Ö·±Îý¡×¤Î¤½¤ÎÆü¤ËÂçºÒ³²¤¬¡¡¡ÁÂ¿ËàÀîÂç·è²õ¡Ê1974Ç¯¡Ë¡ÚTBS¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÈëÏ¿¡Û
Åìµþ¤Î½»ÂðÃÏ¤¬À¾¤ØÀ¾¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¹âÅÙÀ®Ä¹¤ÎËö´ü¡¢Â¿ËàÀî¤ò½±¤Ã¤¿ÂæÉ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡×¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤ÀÂùÎ®¡£¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖÂ¿ËàÀîÂç·è²õ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô É¥ÅÄ ÃÒ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°ì¸Í·ú¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¡Ä¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤ËÂæÉ÷16¹æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
1974Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ë9·î1Æü¡£ÂæÉ÷16¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÏµÏ¿Åª¤Ê¹ë±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ËàÀî¤Î¿å°Ì¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¾å¾º¤·¡¢ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¤Ç¤ÏÄéËÉ¤Î¹â¤µ¤ËÃ£¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶öÁ³¤Ë¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¡£»Ô¤Ç¤ÏÈòÆñ·±Îý¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎºÒ³²ÂÐ±þ¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å6»þ¤Ë¤ÏÈòÆñÌ¿Îá¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢»ÔÌ±¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤ËÈòÆñ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ï¤ä·±Îý¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸½¼Â¤ÎÂçºÒ³²¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÔ²¼¤ÎÂç²Ï¤¬¤Ä¤¤¤Ë·è²õ
¾ÃËÉÃÄ¤ä¼«±ÒÂâ¤¬ÅÚÇ¹¤òÀÑ¤ß¿åËÉ¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ¡¢¸á¸å9»þ45Ê¬¤Ä¤¤¤ËÄéËÉ¤¬Ìó5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·è²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»à¼Ô¤Ê¤·¡¢¤·¤«¤·ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²æ¤¬²È¤¬¡Ä
ÂùÎ®¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë½»ÂðÃÏ¤ò½±¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÌó260¥á¡¼¥È¥ë¤¬·è²õ¡£3000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Þ¤ê¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤È¤¨¤°¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢²È²°19Åï¤¬ÅÝ²õ¡¢Î®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î®¤µ¤ì¤¿19Åï¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥í¡¼¥ó»ÙÊ§Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤¤¡¢ÈòÆñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á»à½ý¼Ô¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Èºâ»º¤Ï°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½É²Ï¸¶±á¤ÎÇúÇËºîÀï
°ìÊý¡¢²ÏÀîÎ®°è¤Ç¤Ï¼«±ÒÂâ¤ä·Ù»¡¤¬µß½õ¤È²Èºâ¤ÎÈÂ½Ð¤ËËÛÁö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿å¤ÎËÛÎ®¤ò»ß¤á¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÈï³²¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¼«±ÒÂâ¤Ï¿åÀª¤ò¼å¤á¤ë¤¿¤á¡¢½É²Ï¸¶±á¤òÇúÇË¤¹¤ëºîÀï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô²ó¤Î»î¤ß¤ÎËö¡¢¿åÎ®¤ÏËÜÎ®Â¦¤ØÌá¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹¿¿å¤ÏÄÀÀÅ²½¡£ÄéËÉºÆ·ú¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÏÀî¤Î´ÉÍý¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡©
ºÒ³²¤Î¸¶°ø¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô33¿Í¤¬¹ñ¤òÁê¼ê¼è¤êÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1979Ç¯¤ÎÅìµþÃÏºÛ¤Ï¹ñ¤Î²á¼º¤òÇ§¤áÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹µÁÊ¿³¤ÇµÕÅ¾¡£ºÇ½ªÅª¤Ë1992Ç¯¡¢Åìµþ¹âºÛ¤¬¡Ö1971Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç´í¸±¤òÍ½¸«¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¤òºÆ¤ÓÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çå½þ³Û¤ÏÌó3²¯±ß¡£È¯À¸¤«¤é18Ç¯¡¢ÁÊ¾Ù¤«¤é16Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤Î·ëËö¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤ÎÃåÁÛ¸»¤Ë
¤½¤Î¸å¡¢±á¤Ï²ÄÆ°¼°¤Ë²þÃÛ¤µ¤ì¡¢²ÏÀî¤Î°ÂÁ´À¤ÏÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ý¹¾»ÔÃöÊý¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÂ¿ËàÀî·è²õ¤ÎÈê¡×¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¡¢º£¤âÀÅ¤«¤ËÅö»þ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºÒ³²¤Ï²ÈÂ²¤Îå«¤ÈÁÓ¼º¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø´ßÊÕ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ù¤ÎÃåÁÛ¸»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤È²È¤Ë¸À¤¤¤¢¤¦¡¢¤¢¤Î¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÈ÷¤¨¤ò
Â¿ËàÀî¿å³²¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÌÔ°Ò¤ÈËÉºÒ°Õ¼±¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¿Í¡¹¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿Âç¿å³²¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤·¤«¤ËºÒ³²ÂÐºö¤Ï¤¢¤Î»þÂå¤Ë³Ó¤Ù¤Æ³ÊÃÊ¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ºÒ³²¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÉºÒ¤æ¤á¤æ¤áÂÕ¤ë¤Ê¤«¤ì¡¢¤Ç¤¹¡£