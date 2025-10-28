Æî¥¢Àï¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¡×¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜ¡¢Îý½¬¸ø³«
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï28Æü¡¢ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¤ÇÎý½¬¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¡¢11·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¶¯¹ë¤È¤Î°ìÀï¤Ø¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÅÝ¤·¤¿Âç¶âÀ±¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£Åö»þ¤âÆüËÜ¤òÎ¨¤¤¤¿HC¤Ï¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï15Ç¯¤ÎÂåÉ½¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤ò¿®¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£